বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ কার্যালয়
বান্দরবানে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। আগামী ২ মে ২০২৬ তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। আজ মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল ২০২৬) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে আগামী ২ মে ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠেয় লিখিত পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত স্থগিত করা হলো।

এর আগে ২৩ এপ্রিল সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়।

