চাকরির পরীক্ষার আগে কেন্দ্রের বাইরে পড়াশোনা করছেন এক প্রার্থী
১৫৫৪ পদের সিনিয়র অফিসার নিয়োগ পরীক্ষার সূচি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটি সদস্যভুক্ত ৯টি ব্যাংক ও ২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ‘সিনিয়র অফিসার (সাধারণ)’ পদের প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আগামী ৫ ডিসেম্বর প্রিলিমিনারি (এমসিকিউ) ও ১৯ ডিসেম্বর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

পরীক্ষার সময়সূচি ও বিস্তারিত

পদের নাম: সিনিয়র অফিসার (সাধারণ) (৯ম গ্রেড)

প্রিলিমিনারি পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ৫ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১০০ নম্বরে।

লিখিত পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা। লিখিত পরীক্ষা ২০০ নম্বরে।

পরীক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশনা

১. এমসিকিউ পরীক্ষায় প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য পাওয়া যাবে ১ নম্বর, আর প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য কাটা যাবে শূন্য দশমিক ২৫ নম্বর।

২. পরীক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষার কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে হবে।

৩. পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো কাগজ, বই, মুঠোফোন, মানিব্যাগ, ক্যালকুলেটর, ঘড়ি বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

৪. পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীদের উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে।

পরীক্ষাকেন্দ্রের নাম ও আসনবিন্যাস বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইটে (erecruitment.bb.org.bd) প্রকাশ করা হবে। মোট ১ হাজার ৫৫৪টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

*বিস্তারিত দেখুন এখানে

