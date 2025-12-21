পিএসসির লোগো
৪৪তম বিসিএস: প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নির্দেশনা

ঢাকা

৪৪তম বিসিএসের সাময়িকভাবে মনোনীত ১ হাজার ৬৭৬ প্রার্থীর স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচি ও নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়েছে। ২৯, ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর ঢাকার নির্ধারিত চিকিৎসাকেন্দ্রে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। পরীক্ষার সময় প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ছবিসহ প্রবেশপত্র সঙ্গে আনতে হবে।

স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়সূচি ও স্থান

১. ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা

– ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
– স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল
– শহীদ সোহরাওয়াদী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
– জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল
– ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি
– জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল
– জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান
– জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল
– মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

২. ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা

– ঢাকা মেডিকেল হাসপাতাল
– স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল
– সোহরাওয়াদী মেডিকেল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতাল
– জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল
– ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি
– জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল
– জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান
– জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল
- মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

৩. ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫, সকাল ৯টা

– ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
– স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল
– শহীদ সোহরাওয়াদী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি

মোট ১০০ টাকা। ৫০ টাকা (অনলাইন চালানের মাধ্যমে ব্যাংক/সোনালী ব্যাংকে জমা দিতে হবে)। স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মেডিকেল বোর্ডের সদস্যদের ফি বাবদ অতিরিক্ত নগদ ৫০ টাকা বোর্ডের কাছে দাখিল করতে হবে।

প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা

যে তারিখে মেডিকেল বোর্ড অনুষ্ঠিত হবে, সে তারিখের আগের ৫ কর্মদিবসের মধ্যে নিম্নবর্ণিত স্বাস্থ্য পরীক্ষাসমূহ এক বা একাধিক সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান হতে করতে হবে। পরীক্ষাসমূহের রিপোর্ট ন্যূনতম মেডিকেল অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে।
১. CBC) FBS/RBS) HBsAg
২. VDRL V) HIV
৩. Blood grouping & Rh Typing
৪. ECG vill) Chest X-ray (p/a view)
৫. Ophthalmological test
৬. Urine R/E xi) Urine for Dope test

