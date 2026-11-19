খাদ্য অধিদপ্তরের সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক ও উপখাদ্য পরিদর্শক পদে নিয়োগে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রতিষ্ঠান: খাদ্য অধিদপ্তর।
পদের নাম: ১. সহকারী উপখাদ্য পরিদর্শক ও ২. উপখাদ্য পরিদর্শক।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ১৭ নভেম্বর পৃথক দুটি স্মারকে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা খাদ্য অধিদপ্তরের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির নির্দেশনা অনুসরণ করে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে বলা হয়েছে।