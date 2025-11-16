ভূমি আপিল বোর্ডের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ভূমি আপিল বোর্ডের রাজস্ব খাতভুক্ত ১৪ থেকে ১৮তম গ্রেডের ১৫টি পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল শনিবার প্রকাশিত ফল অনুযায়ী উত্তীর্ণ হয়েছেন মোট ২২৬ জন। ১৪ নভেম্বর লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর পদে ৯৫, সহকারী লাইব্রেরিয়ান পদে ৮, ক্যাশিয়ার পদে ১৮, ড্রাইভার পদে ৪৯, ডেসপাচ রাইডার পদে ২০ এবং অফিস সহায়ক পদে ৩৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
১. সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, ড্রাইভার (গাড়িচালক), ডেসপাচ রাইডার পদে নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষা আগামী ২৮ ও ২৯ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে।
২. ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ও স্থান যথাসময়ে ভূমি আপিল বোর্ডের ওয়েবসাইট, টেলিটক বাংলাদেশ লি. এর ওয়েবসাইট এবং এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।