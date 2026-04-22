ব্র্যাকে এই চাকরিতে আবেদনের শেষ তারিখ ২ মে ২০২৬
ব্র্যাকে ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েট পদে চাকরির সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচিতে ‘ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েট’ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদন করতে প্রয়োজন হবে এক বছরের অভিজ্ঞতা। আবেদনের শেষ তারিখ ২ মে ২০২৬।

চাকরির বিবরণ

পদের নাম: ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েট

পদসংখ্যা: অনুল্লেখিত

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

যেকোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর/সমমানের ডিগ্রি। সব পরীক্ষায় সিজিপিএ ন্যূনতম ২.৫ /সমমান থাকতে হবে।

যেকোনো প্রতিষ্ঠানে ১ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

কর্মস্থল

ব্র্যাকের মাঠ কার্যালয় (বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে)।

বেতন ও সুযোগ-সুবিধা

প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুযায়ী।

নির্ধারিত মাসিক বেতনের সঙ্গে বার্ষিক উৎসব ভাতা। এ ছাড়া প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোটরসাইকেল ভাতা, ভাষা ভাতা এবং সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ইনসেনটিভ, পারফরম্যান্স বোনাস ও বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

আবেদনের নিয়ম

careers.brac.net বা bdjobs.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

২ মে ২০২৬

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায় https://careers.brac.net/jobs/মযনজমনট-অযসসযট-পরগত-মইকরফইনযনস-করমসচ-2711?bulk=false

