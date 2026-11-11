পেট্রোবাংলায় ৭৫৩ পদে নিয়োগ: নিয়োগ নীতিমালা ও পরীক্ষার নম্বর বণ্টন দেখুন

বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশনে (পেট্রোবাংলা) নবম ও দশম গ্রেডের ৭৫৩ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে আগেই। বিভিন্ন ক্যাডারে ৯ম ও ১০ম গ্রেডে কর্মকর্তা নিয়োগে পেট্রোবাংলা নিয়োগ নীতিমালা-২০১৬ অনুসরণ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। নিয়োগের পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা পেট্রোবাংলার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
১. প্রতিটি ক্যাডারে (প্রশাসন/অর্থ/কারিগরি) লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে সর্বাধিক ৬ জন প্রার্থী ১:৬ অনুপাতে মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান করতে হবে। প্রার্থীর সংখ্যা ২ এর কম হবে না।
২. শীর্ষ পরীক্ষার্থীদের ফলাফল শুধু রোল নম্বরের ক্রমানুসারে হবে (মেধাক্রম, প্রাপ্ত নম্বর ও নাম ব্যতীত), যা পত্রিকা ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।
৩. কেন্দ্রীয় সিলেকশন কমিটি কর্তৃক প্রার্থীদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর যোগ করে চূড়ান্ত মেধাতালিকা প্রণয়ন করবে। কমিটি মেধাতালিকা অনুসারে প্রার্থীদের প্রতিষ্ঠানের পছন্দক্রম অনুযায়ী শূন্যপদের বিপরীতে পেট্রোবাংলা ও কোম্পানিতে নিয়োগের সুপারিশ করবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে মেধাতালিকা এবং পরবর্তী সময়ে প্রার্থীদের প্রতিষ্ঠানের পছন্দক্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হবে।
৪. কমিটি কর্তৃক যাচাইকৃত/সুপারিশকৃত প্রার্থী তালিকা পেট্রোবাংলা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংস্থা/কোম্পানিতে প্রেরণ করবে। সংস্থা/কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বাছাইকৃত প্রার্থীদের নিয়োগপত্র ইস্যু করবে।
৫. পেট্রোবাংলা ও কোম্পানিগুলো হতে প্রাপ্ত প্রতিটি ক্যাডারের শূন্য পদ একত্র করে অপেক্ষমাণ প্যানেল হতে পুনরায় নিয়োগ দানের জন্য কমিটি প্রার্থী বাছাইপূর্বক নিয়োগের সুপারিশ করবে।
৬. কোনো প্রার্থী কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ প্রাপ্ত হলে পরবর্তী সময়ে অন্য প্রতিষ্ঠানে মাইগ্রেশনের কোনো সুযোগ থাকবে না।
নম্বর বণ্টন
পূর্ণ নম্বর: ১০০
উত্তীর্ণ হওয়ার ন্যূনতম নম্বর: ৫০
নম্বর বণ্টন পদ্ধতি
১. লিখিত পরীক্ষা: ৭৫ নম্বর
২. শিক্ষাগত যোগ্যতা: ১৫ নম্বর
৩. মৌখিক পরীক্ষা: ১০ নম্বর
লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক মানবণ্টন ও শিক্ষাগত যোগ্যতার নম্বর বিভাজন ক্যাডার অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।
আবেদনের শেষ তারিখ
১৭ নভেম্বর ২০২৬
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