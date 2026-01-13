ইসলামিক ফাউন্ডেশনের চাকরির পরীক্ষার ফল প্রকাশ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, মুয়াজ্জিন, লেদ মেকার, ব্লক মেকার ও সিকিউরিটি সুপারভাইজার পদের জনবল নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। গত ৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।
যে যে পদের ফল প্রকাশ করা হয়েছে:
১. ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান
২. মুয়াজ্জিন
৩. ব্লক মেকার
৪. সিকিউরিটি সুপারভাইজার
মৌখিক পরীক্ষার তথ্য:
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.islamicfoundation.gov.bd) প্রকাশ করা হবে। এছাড়া টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে প্রার্থীদের মোবাইল নম্বরে এসএমএস পাঠিয়ে পরীক্ষার তারিখ ও সময় জানিয়ে দেওয়া হবে।