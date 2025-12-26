১৯ থেকে ২৫ ডিসেম্বর সেরা ১০ চাকরি সরকারি–বেসরকারি চাকরি

বছরের শেষ মাসে শেষের দিকে এসে সরকার নিয়োগের পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন ব্যাংকসহ প্রতিষ্ঠানে চাকরির বিজ্ঞপ্তি আছে কয়েকটি। (১৯ থেকে ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫) বেশ কয়েকটি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। চট্টগ্রাম ওয়াসা, ইডকল, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, লংকাবাংলা ফিন্যান্স, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, মধুমতি ব্যাংক ও মেঘনাসহ বেশ কয়েকটি চাকরিতে আবেদন চলছে। প্রথম আলোর প্রাপ্ত এসব সরকারি–বেসরকারি চাকরির মধ্য নবম–১০মসহ বিভিন্ন গ্রেডের চাকরির সুযোগ আছে। এই সপ্তাহ, অর্থাৎ ১৯ ডিসেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত যেসব সরকারি–বেসরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন—
ইডকলে ‘সিনিয়র অফিসার’ পদে নিয়োগ, বিবিএ অথবা এমবিএতে আবেদন, বেতন ১০৫,৮৩৯ টাকা
পুরোনো কিছু চাকরি বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের সুযোগ—
১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ১৮৮
৩. নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই–এ চাকরি, পদ ১৩৭
৪. সরকারি আবাসন পরিদপ্তরে নিয়োগ, পদ ৮১
৫. চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৬৫
৬. সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৪৫
৭. সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটে ১০মসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, পদ ৪৫