এনটিআরসিএর ষষ্ঠ নিয়োগে সুপারিশপ্রাপ্তদের ই-প্রত্যয়নপত্র যাচাইয়ের নির্দেশ

ষষ্ঠ নিয়োগ সুপারিশ বিজ্ঞপ্তি ২০২৫–এর আওতায় সুপারিশকৃত প্রার্থীদের ই-প্রত্যয়নপত্র যাচাই করার জন্য নির্দেশনা দিয়েছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। আজ রোববার এনটিআরসিএর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ই-প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়েছে। অষ্টাদশ শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ই-প্রত্যয়নপত্র–সংক্রান্ত তথ্যাদি অনলাইনে প্রার্থীর রোল ও ব্যাচ দিয়ে যাচাই করা সম্ভব। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক ষষ্ঠ নিয়োগ সুপারিশ বিজ্ঞপ্তি ২০২৫–এর আওতায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীরা ই-প্রত্যয়নপত্র অনলাইনে এনটিআরসিএ ওয়েবসাইট থেকে যাচাই করতে পারবেন।
শিক্ষক নিবন্ধন প্রত্যয়নপত্র প্রস্তুত ও বিতরণপ্রক্রিয়ায় প্রার্থী এবং এনটিআরসিএ উভয়ের সময় ও অর্থের অপচয় হয়। ই-প্রত্যয়নপত্রের মাধ্যমে এই সংকট কাটবে বলে আশাবাদী এনটিআরসিএ।