স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন স্টাফ নার্স ও স্টাফ অফিসার পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের ‘স্টাফ নার্স’ (দশম গ্রেড) এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ‘স্টাফ অফিসার’ (গ্রেড-১২) পদের প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। যথাক্রমে ১৭ ও ২৫ নভেম্বর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ১০ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এ ছাড়া বিভিন্ন কারণে স্টাফ নার্স পদে ১ জন ও স্টাফ অফিসার পদে ৩৪ জনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। তাঁদের রোল নম্বর একই বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে।
১. স্টাফ নার্স
পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ১১ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা
পরীক্ষার স্থান: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
২. স্টাফ অফিসার
পরীক্ষার তারিখ ও সময়: ২৫ নভেম্বর ২০২৫, সকাল ১০টা
পরীক্ষার স্থান: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
১. অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনকালে ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা প্রবেশপত্রই মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য হবে। মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রার্থীকে কমিশন থেকে কোনো আলাদা সাক্ষাৎকারপত্র প্রেরণ করা হবে না।
২. ‘স্টাফ অফিসার’ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার দিন BPSC Form-5A (Applicant’s Copy)–এর সঙ্গে উচ্চতা সেন্টিমিটারে, ওজন কেজিতে ও বুকের মাপ সেন্টিমিটারে উল্লেখসংবলিত বিএমডিসি রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার কর্তৃক ত্রুটিমুক্ত শারীরিক গঠনের প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে।
৩. আবেদনপত্রে উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা পরিবর্তিত হলে কিংবা নারী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে স্বামীর ঠিকানা ব্যবহার করা হলে প্রার্থীকে পরিবর্তিত স্থায়ী ঠিকানার সপক্ষে সাবেক এবং বর্তমান সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশনের মেয়র/কাউন্সিলর/পৌর মেয়র/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/নোটারি পাবলিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদ জমা দিতে হবে।
৪. মৌখিক পরীক্ষার দিন কমিশন চত্বরে (ক্যানটিনসহ) মোবাইল ফোন বা কোনো প্রকার যোগাযোগ যন্ত্রসহ প্রবেশ ও ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং কর্ম কমিশনের কোনো কর্মকর্তা–কর্মচারীর সঙ্গে আলোচনা বা আলাপচারিতায় মিলিত হওয়া নিষিদ্ধ।