বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ‘শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিজঅ্যাডভান্টেজড উইমেন’ জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি মাঠ পর্যায়ের কাজের জন্য ‘ট্রেইনি অফিসার, মাইক্রোফাইন্যান্স’ পদে ২০০ জন কর্মী নিয়োগ দেবে। নির্বাচিত প্রার্থীদের দেশের যেকোনো স্থানে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ২২ ডিসেম্বর ২০২৬ তারিখের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেইনি অফিসার, মাইক্রোফাইন্যান্স (মাঠ পর্যায়ের কাজের জন্য)
পদসংখ্যা: ২০০টি
স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সম্মান ডিগ্রি থাকতে হবে। প্রার্থীর বয়স ২৫ থেকে ৩৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। প্রার্থীর মোটরসাইকেল চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।
নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রশিক্ষণকাল হবে তিন সপ্তাহ। শিক্ষানবিশকালীন প্রার্থীদের থাকা ও খাওয়ার খরচ প্রতিষ্ঠান বহন করবে।
শিক্ষানবিশকালে বেতন: মাসিক বেতন, বেজ অ্যালাউন্স, মোটরসাইকেল অ্যালাউন্স ও মোবাইল অ্যালাউন্সসহ সর্বমোট ২৬,০০০ টাকা।
স্থায়ীকরণের পর বেতন: স্থায়ীকরণের পর মাসিক বেতন, বেজ অ্যালাউন্স, মোটরসাইকেল অ্যালাউন্স ও মোবাইল অ্যালাউন্সসহ সর্বমোট ৩৩,০০০ টাকা।
বিশেষ ভাতাসমূহ: প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দূরত্ব ভাতা হিসেবে ৭৫০ থেকে ২,৫০০ টাকা, স্ট্র্যাটেজিক রিজিওনাল অ্যালাউন্স হিসেবে ১,৫০০ টাকা (কুমিল্লা তিতাস, চৌদ্দগ্রাম, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম নর্থ, চট্টগ্রাম সাউথ, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৌলভীবাজার ও সিলেট অঞ্চলের জন্য) এবং নারী কর্মীদের জন্য সুরক্ষা অ্যালাউন্স হিসেবে ১,২০০ টাকা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি পারফরম্যান্স অনুযায়ী ইনসেনটিভ প্রাপ্তির সুবিধা রয়েছে।
অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা: সপ্তাহে ২ দিন ছুটি, বছরে ৩টি উৎসব বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বিমা সুবিধা, চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত ভাতা (টিএ), ট্যুর অ্যালাউন্স, মোবাইল বিল, আংশিক ভর্তুকিযুক্ত দুপুরের খাবারের সুবিধা এবং বার্ষিক বেতন পর্যালোচনার সুযোগ রয়েছে।
নির্বাচিত কর্মীদের নির্ধারিত কর্ম এলাকায় জরিপের মাধ্যমে সম্ভাব্য সদস্য নিরূপণ ও কেন্দ্রভিত্তিক সদস্য ভর্তি করতে হবে। সদস্যদের প্রয়োজন ও সক্ষমতা বিবেচনায় ঋণ প্রস্তাব তৈরি, জামিনদার যাচাই ও ঋণ বিতরণ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ে কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে শতভাগ ঋণের কিস্তি ও সঞ্চয় সংগ্রহ করতে হবে। এ ছাড়া বকেয়া কিস্তি আদায় এবং ঋণের সঠিক ব্যবহার, আর্থিক শৃঙ্খলা ও প্রতারক চক্র সম্পর্কে সদস্যদের সচেতন করতে হবে।
আগ্রহী প্রার্থীরা চাকরি বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত জানতে এই লিংকে প্রবেশ করুন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ২২ ডিসেম্বর ২০২৬।