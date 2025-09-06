খবর

বিআরটিএর সহকারী পরিচালক পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৪৮

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) ‘সহকারী পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং)’ পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী নবম গ্রেডের এ পদে ১৫৭ প্রার্থীদের মধ্যে ১৪৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন।

উত্তীর্ণদের জন্য নির্দেশনা

১. উত্তীর্ণ প্রার্থীদের আবেদনের হার্ড কপি (BPSC Form-5A (Applicant's copy) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসসহ আগামী ১০ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, ইউনিট-১৩ পরিচালকের দপ্তরে সরাসরি অথবা ডাকযোগে জমা দিতে হবে।

Also read:স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৬১ পদে বড় নিয়োগ, করুন আবেদন

২. সরকারি অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকরি থেকে ইস্তফা প্রদানকারী অথবা অপসারিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইস্তফাপত্র গ্রহণ অথবা অপসারণ আদেশের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে।

৩. প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, স্থান ও সময়সূচি পরবর্তী সময়ে কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটসহ জাতীয় দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে জানানো হবে।

উত্তীর্ণ প্রার্থীদের তালিকা দেখুন এখানে

Also read:এমআইটিতে বিনা মূল্যে অনলাইন কোর্স, শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের সুযোগ
আরও পড়ুন