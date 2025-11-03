৪৪তম বিসিএস: আজকের মধ্যে ফল প্রকাশের দাবি

৪৪তম বিসিএসের সম্পূরক ফলাফল আজ সোমবারের মধ্যেই প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীরা। তাঁদের অভিযোগ, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) ইচ্ছাকৃতভাবে ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব করছে। আজ বেলা ১১টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পিএসসি ভবনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রার্থীরা বলেন, ‘প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের এই বিলম্ব হতাশাজনক। আমরা আজই সম্পূরক ফল প্রকাশ চাই।’
প্রার্থীরা জানান, ২০২১ সালের ৩০ নভেম্বর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল ২০২৫ সালের ৩০ জুন প্রকাশ করে পিএসসি। ১ হাজার ৭১০টি শূন্য পদের বিপরীতে ১ হাজার ৬৯০ জনকে সাময়িকভাবে বিভিন্ন ক্যাডারে সুপারিশ করা হয়। পরে দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে ৩৭২ জন প্রার্থী আগে থেকেই একই বা সমতুল্য ক্যাডারে (রিপিট ক্যাডার) নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন।
পরিস্থিতি সামাল দিতে পিএসসি জানায়, রিপিট ক্যাডারদের স্থলে পরবর্তী মেধাক্রম অনুসারে নতুন প্রার্থীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করা হবে। তবে বিধি সংশোধনের গেজেট প্রকাশের পরও ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। প্রার্থীদের ভাষ্য, কমিশন প্রায় চার বছর ধরে চলমান এই বিসিএসের নিয়োগ কার্যক্রম শেষ করতে পারছে না, এর ফলে পিএসসির প্রতি জন–আস্থা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। তাঁরা বলেন, ‘ইতিমধ্যে ৪৫তম বিসিএসের ফলাফল প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে, আবার ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ হতে যাচ্ছে। অথচ আমাদের ফলই ঝুলে আছে।’
প্রার্থীরা আশা প্রকাশ করেন, পিএসসি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে আজই ৪৪তম বিসিএসের সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করবে এবং দ্রুত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ফাইল পাঠাবে।