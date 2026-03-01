এআই/প্রথম আলো
চাকরিতে যেসব দক্ষতার চাহিদা দ্রুত বাড়ছে

তথ্যসূত্র:সিএনবিসি

আজকের চাকরির বাজারে বা কর্মক্ষেত্রে আপনাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে কোন দক্ষতাগুলো সাহায্য করতে পারে? লিংকডইন সেটি জানিয়েছে। লিংকডইনের ২০২৬ সালের স্কিলস অন দ্য রাইজ তালিকায় উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে দ্রুত বাড়তে থাকা দক্ষতাগুলো।

লিংকডইন নিউজ–এর চাকরি ও ক্যারিয়ার উন্নয়নবিষয়ক সিনিয়র সম্পাদক অ্যান্ড্রু সিমান বলেন, ‘গত ১০ বছরে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতায় নাটকীয় পরিবর্তন এসেছে এবং সামনে আরও পরিবর্তন আসছে, যার বড় কারণ এআই। নিয়োগদাতারা এখন ডিগ্রি বা পদবির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন একজন মানুষ বাস্তবে কী করতে পারে।’

২০২৬ সালের দ্রুতবর্ধনশীল দক্ষতাগুলো কী কী
 ১. এআই ইঞ্জিনিয়ারিং ও বাস্তবায়ন
– ডেটা অ্যানোটেশন
– প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং
২. অপারেশনাল দক্ষতা
– লজিস্টিকস ম্যানেজমেন্ট
– প্রসেস অপ্টিমাইজেশন
৩. এআই ব্যবসায়িক কৌশল
– ডেটা গভর্ন্যান্স
– দায়িত্বশীল এআই
৪. এক্সিকিউটিভ ও স্টেকহোল্ডার যোগাযোগ
– পাবলিক স্পিকিং
– সম্পর্ক উন্নয়ন
৫. ফাইন্যান্সিয়াল অপারেশন ও রিপোর্টিং
– ক্যাশ রিপোর্টিং
– আর্থিক ডেটা বিশ্লেষণ

৬. নেতৃত্ব ও জনবল ব্যবস্থাপনা
– ক্রস–ফাংশনাল টিম পরিচালনা
– ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট
৭. ব্যবসায়িক আয় বৃদ্ধি
– অ্যাকাউন্ট ডেভেলপমেন্ট
– গো–টু–মার্কেট কৌশল
৮. ঝুঁকি ও কমপ্লায়েন্স ব্যবস্থাপনা
– নীতিমালা অনুসরণ
– নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ

এ তালিকায় রয়েছে হার্ড স্কিল (বিশেষ করে এআই–সংক্রান্ত) এবং সফট স্কিল (যেমন যোগাযোগ ও মানুষ পরিচালনা)। ২০২৫ সালের তালিকায় সফট স্কিল, যেমন দ্বন্দ্ব নিরসন, অভিযোজন ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী চিন্তা প্রায় অর্ধেক জায়গা দখল করেছিল। লিংকডইনের সাবেক ক্যারিয়ার বিশেষজ্ঞ অ্যান্ড্রু ম্যাককাসকিলের মতে, ‘মানুষকেন্দ্রিক দক্ষতাগুলোই আসল গেম চেঞ্জার।’ সেদিকে নজর দেওয়ার দিকে সবার মনোযোগ থাকা দরকার বলেও মনে করেন তিনি।

