৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৪০৪২ প্রার্থী

৪৬তম বিসিএস পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষার ফলাফল আজ বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশ করা হয়েছে। এ পরীক্ষায় ৪ হাজার ৪২ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) আজ রাতে এক বিজ্ঞপ্তি ফলাফল প্রকাশ করেছে। ফলাফল পিএসসির ওয়েবসাইটে মিলবে।
৪৬তম বিসিএসে ৩ হাজার ১৪০টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিয়োগ দেওয়া হবে স্বাস্থ্য ক্যাডারে। এতে সহকারী সার্জন পদে ১ হাজার ৬৮২ জন ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ১৬ জন নেওয়া হবে। এরপর সবচেয়ে বেশি পদ শিক্ষা ক্যাডারে। বিভিন্ন বিষয়ে এই ক্যাডারে ৯২০ জন নিয়োগ পাবেন।
এ ছাড়া প্রশাসন ক্যাডারে ২৭৪ জন, পররাষ্ট্রে ১০, পুলিশে ৮০, আনসারে ১৪, পরিবার পরিকল্পনায় ৪৯, মৎস্যে ২৬ ও গণপূর্তে ৬৫ জনকে নেওয়া হবে।
এদিকে গতকাল ৪৫তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ১ হাজার ৮০৭ জনকে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগে সুপারিশ করেছে পিএসসি। একইদিন রাতে ৫০তম বিসিএসের নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এই বিসিএসে স্বাস্থ্য ৬৫০, প্রশাসনে ২০০ জনসহ ক্যাডার ও নন–ক্যাডারে মিলে ২ হাজার ১৫০ জন নিয়োগ পাবেন।