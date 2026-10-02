সপ্তাহের সেরা ১০ চাকরি: জেনে নিন ১২৭৩ পদের বিবরণ (২৫ সেপ্টেম্বর—১ অক্টোবর)

গেল সপ্তাহে (২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর ২০২৬) বেশ কয়েকটি সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। পেট্রোবাংলা, বিমান বাংলাদেশ, ৫১তম বিসিএস, ঢাকা কর অঞ্চল-১, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি সরকারি চাকরি আছে। প্রথম আলোর প্রাপ্ত এসব সরকারি চাকরির মধ্য নবম–দশমসহ বিভিন্ন গ্রেডের চাকরির সুযোগ আছে। এই সপ্তাহ, অর্থাৎ ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত যেসব সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন-
৬.
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নেবে ৩৭ সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক, নতুন বেতন স্কেলে চাকরি
৭.
গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ, ৪৪,০০০ বেতন স্কেলে নিয়োগ পাবেন ১৯ জন
৮.
আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টে ৯ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি, পদ ২২
৯.
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে চাকরি, পদ ১৫
১০.
মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় নেবে ১৬ জন, বেতন নতুন পে স্কেলে