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সপ্তাহের সেরা ১০ চাকরি: জেনে নিন ১২৭৩ পদের বিবরণ (২৫ সেপ্টেম্বর—১ অক্টোবর)

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

গেল সপ্তাহে (২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর ২০২৬) বেশ কয়েকটি সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। পেট্রোবাংলা, বিমান বাংলাদেশ, ৫১তম বিসিএস, ঢাকা কর অঞ্চল-১, মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কয়েকটি সরকারি চাকরি আছে। প্রথম আলোর প্রাপ্ত এসব সরকারি চাকরির মধ্য নবম–দশমসহ বিভিন্ন গ্রেডের চাকরির সুযোগ আছে। এই সপ্তাহ, অর্থাৎ ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত যেসব সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন-

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১.

পেট্রোবাংলার অধীনে ৯ ও ১০ গ্রেডে বড় নিয়োগ, পদ ৭৫৩

২.

বিমান বাংলাদেশে বড় নিয়োগ, পদ ২৩৪

৩.

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি, পদ ১০০

৪.

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন চাকরি, পদ ৪৩

৫.

ঢাকা কর অঞ্চল-১ এ চাকরি, পদ ৩৪

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৬.

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নেবে ৩৭ সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক, নতুন বেতন স্কেলে চাকরি

৭.

গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ, ৪৪,০০০ বেতন স্কেলে নিয়োগ পাবেন ১৯ জন

৮.

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টে ৯ থেকে ২০ গ্রেডে চাকরি, পদ ২২

৯.

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে চাকরি, পদ ১৫

১০.

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় নেবে ১৬ জন, বেতন নতুন পে স্কেলে

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