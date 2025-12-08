যুক্তরাষ্ট্রে চাকরিতে ছাঁটাই ঘোষণা করোনা মহামারির পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে

যুক্তরাষ্ট্রে এ বছর ছাঁটাই ঘোষণার সংখ্যা ২০২০ সালের পর সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছে। কনসালটিং প্রতিষ্ঠান ‘চ্যালেঞ্জ, গ্রে অ্যান্ড ক্রিসমাস’–এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ বছরের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মোট প্রায় ১২ লাখ চাকরি ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নিয়োগদাতারা।
১৯৯৩ সালের পর মাত্র ছয়বার নভেম্বর পর্যন্ত ছাঁটাইয়ের সংখ্যা ১১ লাখ ছাড়িয়েছে। সর্বশেষ এটি ঘটেছিল ২০২০ সালে, যখন করোনা মহামারির আঘাতে ২৩ লাখের বেশি চাকরি কাটার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল প্রতিষ্ঠানগুলো।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রযুক্তি, খাদ্য ও টেলিকম খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুধু ভেরাইজনই নভেম্বরে ১৩ হাজার চাকরিচ্যুতির পরিকল্পনা জানিয়েছে।
সাধারণভাবে চাকরিচ্যুতির এসব ঘোষণা বাজারে বড় প্রভাব ফেলে না। কারণ, এগুলোর অনেকটাই এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। তবে সাম্প্রতিক ‘গভর্নমেন্ট শাটডাউন’ পরিস্থিতির কারণে সরকারি পরিসংখ্যান প্রকাশে বড় ধরনের শূন্যতা তৈরি হয়েছে এবং সেই অবস্থায় এই প্রতিবেদন এখন বাজার ও নীতিনির্ধারকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ডেটা সূত্রে পরিণত হয়েছে।
ব্যুরো অব লেবার স্ট্যাটিসটিকসের পরবর্তী কর্মসংস্থান প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে ১৬ ডিসেম্বর।
এরই মধ্যে বুধবার এডিপি জানিয়েছে, নভেম্বরে বেসরকারি খাতে মোট ৩২ হাজার চাকরি কমেছে এবং ছোট ব্যবসাগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে। তারা একাই হারিয়েছে ১ দশমিক ২ লাখ চাকরি।
অন্যদিকে বৃহস্পতিবার প্রকাশিত সাপ্তাহিক বেকার ভাতার দাবির সংখ্যা প্রত্যাশার চেয়ে সামান্য ভালো ছিল।
বুধবার বাণিজ্যসচিব হাওয়ার্ড লুটনিক জানান, এডিপির নেতিবাচক রিপোর্ট বাইডেন প্রশাসনের শুল্ক নীতির কারণে নয়, বরং সাম্প্রতিক গভর্নমেন্ট শাটডাউন পরিস্থিতি এবং অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর কারণে হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, চাকরির ডেটা শিগগিরই ‘পুনঃসমতা’ ফিরে পাবে এবং আগামী বছর ‘অসাধারণ ভালো’ সংখ্যা দেখা যাবে।
তবে অর্থনীতির বিস্তৃত প্রবণতা প্রশাসনের নজর এড়ায়নি। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে খাদ্যপণ্যের কিছু শুল্ক কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিকে এপ্রিল থেকে মুদ্রাস্ফীতি টানা বেড়েই চলেছে, যখন ট্রাম্প তাঁর বৈশ্বিক পারস্পরিক শুল্ক কার্যকর করেন। তথ্যসূত্র: এনবিসি নিউজ