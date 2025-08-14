৪৭তম বিসিএসে প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য শ্রুতিলেখক দেবে পিএসসি

৪৭তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য শ্রুতিলেখক নিয়োগ করবে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর ৪৭তম বিসিএস-২০২৪ এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
পিএসসি গত বৃহস্পতিবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, যেসব প্রতিবন্ধী প্রার্থীর পরীক্ষায় শ্রুতিলেখক প্রয়োজন, তাঁদের আগামী ২০ আগস্টের মধ্যে আবেদন করতে হবে। আবেদন করতে হবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার), বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় অফিস চলাকালে।
আবেদনের সঙ্গে অনলাইন আবেদনপত্র (BPSC Form-1), সাম্প্রতিক তোলা দুই কপি সত্যায়িত ছবি, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সনদপত্রের সত্যায়িত কপি এবং সিভিল সার্জন কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র জমা দিতে হবে। সিভিল সার্জন এ প্রত্যয়নপত্র দেবেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সহায়তায় বা নিজ দায়িত্বে প্রার্থীকে পরীক্ষা করে।
পিএসসি সূত্রে জানা যায়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করলে শ্রুতিলেখক নিয়োগ করা হবে না। পরীক্ষায় শুধুমাত্র পিএসসি অনুমোদিত শ্রুতিলেখক ব্যবহার করা যাবে।
এক নজরে
পরীক্ষা: ৪৭তম বিসিএস-২০২৪ প্রিলিমিনারি
পরীক্ষার তারিখ: ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শ্রুতিলেখক চাহিদা জানিয়ে আবেদন করার শেষ সময়: ২০ আগস্ট ২০২৫
আবেদনের ঠিকানা: পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার), পিএসসি সচিবালয়, আগারগাঁও, ঢাকা
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: অনলাইন আবেদনপত্র, ২ কপি ছবি, সমাজসেবা অধিদপ্তরের সনদ, সিভিল সার্জনের প্রত্যয়নপত্র