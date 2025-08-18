সৌদি আরবে নতুন কাউন্সিলর (হজ) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন উপসচিব মো. কামরুল ইসলাম
সৌদি আরবে নতুন কাউন্সিলর (হজ) কামরুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

সৌদি আরবে নতুন কাউন্সিলর (হজ) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন উপসচিব মো. কামরুল ইসলাম। গতকাল রোববার (১৭ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপনে আগামী চার বছরের জন্য তাঁর নিয়োগ আদেশ জারি করেছে। এ নিয়োগের মধ্য দিয়ে তিনি বর্তমান কাউন্সিলর (হজ) বিসিএস (প্রশাসন) ২২তম ব্যাচের যুগ্ম সচিব মো. জহিরুল ইসলামের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব–এর সাংগঠনিক কাঠামোয় উপসচিব পদমর্যাদার পঞ্চম গ্রেডের ‘কাউন্সিলর (হজ)’ পদে ১ নভেম্বর ২০২০–এ নিয়োগ পাওয়া মো. জহিরুল ইসলামের নির্ধারিত চাকরির চার বছর মেয়াদ শেষ হলে এ পদে নিয়োগে ২০২৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এ পদে আবেদন করা উপসচিব পর্যায়ের ২৭ কর্মকর্তার মধ্য থেকে মো. কামরুল ইসলামকে বেছে নেওয়া হয়।

বিসিএস প্রশাসন ২৯তম ব্যাচের কর্মকর্তা মো. কামরুল ইসলাম বর্তমানে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে কর্মরত। এর আগে তিনি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বেজা, আইএমইডি ও মাঠ প্রশাসনে কর্মরত ছিলেন।

