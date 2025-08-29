প্রতীকী ছবি: প্রথম আলো
প্রতীকী ছবি: প্রথম আলো
খবর

এ সপ্তাহের (২২-২৮ আগস্ট) সরকারি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কম, মোট পদ ২১৩

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

এ মাসের শুরু থেকেই চাকরিপ্রত্যাশীদের জন্য সরকারী নতুন নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এসেছে। এ মাসের প্রথম তিন সপ্তাহে ১-৭ আগস্টে ৮৮১ পদের, দ্বিতীয় সপ্তাহে ৮-১৪ আগস্টে ১ হাজার ৬৬৩ পদের, ১৫-২১ আগস্টে ১ হাজার ৫৪২ পদে নিয়োগে সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি ছিল। তবে আগস্টের শেষ সপ্তাহে সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি খুবই কম প্রকাশ করা হয়েছে। এ সপ্তাহে সেরা সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি এসেছে ২১৩ পদে। অর্থাৎ এ মাসের ২৮ দিনে ৪ হাজার ২৯৯ পদের সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

গেল সপ্তাহে পিএসসির বড় কোনো নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি না থাকলেও চাকরিপ্রত্যাশীদের জন্য নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ কয়েকটি নিয়োগ ছিল। সরকারি সেরা চাকরির সুযোগগুলো সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। দেখে নিন বিস্তারিত—

Also read:নারী শিক্ষাসচিব–ডাকসুর নারী ভিপি কে, জেনে নিন
মডেল: রবিউল হাসান, মোনালিসা মুন্নি

*নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, ৮০ পদের আবেদন শুরু ৯ সেপ্টেম্বর

*স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে চাকরি, পদ ৩৪

*শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে নতুন নিয়োগ, পদ ২৫

*প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২০ পদে চাকরির সুযোগ

*লালমনিরহাট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে চাকরি, পদ ৩৯

*আকর্ষণীয় বেতনে নিয়োগ দিচ্ছে বাংলাদেশ-চায়না রিনিউয়েবল এনার্জি কোম্পানি

*বিদ্যুৎ কোম্পানিতে ১ লাখ ৪৫ হাজার টাকা বেতনের চাকরি, করুন আবেদন

Also read:সন্তান পড়াশোনায় এআই ব্যবহার করছে, অভিভাবক কী করবেন

গত সপ্তাহের বিজ্ঞপ্তিতে এখনো আবেদন চলছে-

*তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, ৪৯৭ পদে নেবে কর্মী

*পানি উন্নয়ন বোর্ডে বড় নিয়োগ, পদ ৪৬৮

*ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্পে বড় নিয়োগ, পদ ১৯১, বেতন ১৮০০০ থেকে ৬০০০০ পর্যন্ত

*প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বড় নিয়োগ, পদ ১৬৪

*বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় নিয়োগ, নেবে ৮০০ জন

*পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ২৮৪

*মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিশাল নিয়োগ, পদ ১১৭

*বস্ত্র অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, ১৯০ পদে আবেদন শুরু

*দুর্নীতি দমন কমিশনে বড় নিয়োগ, নতুন নেবে ১০১ পদে

Also read:চার দিনের অফিস: শরীর-মনের জন্য ভালো, কিন্তু করছি না কেন, তরুণ প্রজন্ম যা ভাবছে
আরও পড়ুন