খবর

৪৪তম বিসিএস: তৃতীয়বার চূড়ান্ত ফল, সুপারিশপ্রাপ্ত ১৬৭৬, যোগ্য প্রার্থী নেই ৩৪ পদে

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার পরিবর্ধিত সম্পূরক ফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন। গতকাল মঙ্গলবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১ হাজার ৭১০টি পদের বিপরীতে ১ হাজার ৬৭৬ জনকে চূড়ান্ত সুপারিশ করা হয়েছে। রিপিট ক্যাডার বাদ দিয়ে এই পরিবর্ধিত সম্পূরক ফল প্রকাশ করা হলো। আর এ নিয়ে তিনবার প্রকাশ করা হলো ৪৪তম বিসিএসের ফলাফল।

১১ নভেম্বরের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, গত ২৮ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে সংশোধিত বিধি অনুযায়ী আগের বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং ৪৪তম বিসিএসে পুনরায় একই ক্যাডার কিংবা নিম্নপদের জন্য মনোনয়নযোগ্য হয়েছেন এমন প্রার্থীদের বাদ দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের ৩৪টি পদে যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় কোনো প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। এ ছাড়া ক্যাডার পদে মনোনয়ন না পাওয়ায় ৭ হাজার ১৩৯ জনকে নন–ক্যাডার পদে সুপারিশ করা হয়েছে।

৪৪তম বিসিএসের তৃতীয়বার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ.pdf
Preview
Also read:চাকরি বদলাবেন—এ তিনটি দিক না ভেবে সিদ্ধান্ত নয়

২০২৫ সালের ৩০ জুন প্রথম দফায় ৬ নভেম্বর ২০২৫ দ্বিতীয়বারের মতো ৪৪তম বিসিএসের ‘চূড়ান্ত’ ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছিল। এরপর তৃতীয় দফায় ১১ নভেম্বর ২০২৫ চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হলো।

প্রথম দফায় প্রকাশিত ফলাফলে ১ হাজার ৬৯০ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করা হয়। দ্বিতীয় দফায় সুপারিশ করা হয় ১ হাজার ৬৮১ জনকে। দ্বিতীয় দফায় বাদ পড়েন ৯ জন। তৃতীয় দফায় ১ হাজার ৬৭৬ জনকে চূড়ান্ত সুপারিশ করা হয়েছে। এবার বাদ পড়লেন ৫ জন।

Also read:২০২৬ সালের সরকারি ছুটির প্রজ্ঞাপন জারি

*৪৪তম বিসিএসের ফলাফল দেখুন এখানে

Also read:ট্রাফিক সহায়কের খণ্ডকালীন চাকরি, শিক্ষার্থীদের সুবিধার থেকে শঙ্কা বেশি
আরও পড়ুন