সীমান্ত ব্যাংকে চাকরি, আবেদন সুযোগ আর দুই দিন

সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। ব্যাংকটির এসএমই ব্যাংকিং (এসও-এসপিও) বিভাগ রিলেশনশিপ ম্যানেজার পদে জনবল নিয়োগের এ আবেদন করা যাবে ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। এ পদে কেউ চাকরি পেলে মাসিক বেতন ছাড়াও ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
একনজরে চাকরি—
প্রতিষ্ঠানের নাম: সীমান্ত ব্যাংক পিএলসি
প্রকাশের তারিখ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
পদের নাম: রিলেশনশিপ ম্যানেজার
বিভাগ: এসএমই ব্যাংকিং (এসও-এসপিও)
পদসংখ্যা: নির্ধারত নয়
আবেদন করার মাধ্যম: অনলাইন
আবেদনের শেষ তারিখ: ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। তৃতীয় বিভাগে আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়।
অভিজ্ঞতা: ৫ থেকে ১০ বছর
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৩ বছর
কর্মস্থল: ঢাকা
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে
অন্যান্য সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুসারে
আবেদন যেভাবে: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও আবেদনের বিস্তারিত জানতে এখানে ক্লিক করুন।