বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)
খবর

৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্য পিএসসির নতুন নির্দেশনা

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য পিএসসি ফরম–৩ (বিপিএসসি ফরম-৩) পূরণের নির্দেশনা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর ২০২৫) সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪৬তম বিসিএস পরীক্ষা–২০২৩–এর জন্য নির্ধারিত বিপিএসসি ফরম–৩ নির্দেশনা অনুযায়ী অনলাইনে বাংলায় পূরণ করে জমা দিয়ে পূরণ করা বিপিএসসি ফরম–৩ ডাউনলোড করতে হবে। পরবর্তী সময় এর দুই কপি মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে হবে।

Also read:প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ: বিষয়ভিত্তিক মডেল টেস্ট—বাংলা-১

নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রার্থীরা তাঁদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে বিপিএসসির ওয়েবসাইটে লগইন করে ফরমটি পূরণ করবেন। প্রার্থীদের অবশ্যই তথ্য সঠিকভাবে পূরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ফরমের সব তথ্য পূরণ হলে সাবমিট করতে হবে। পরে দুই কপি ফরম মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে জমা দিতে হবে। প্রয়োজনে জমা দেওয়া ফরম ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আবার সম্পাদনা করা যাবে।

Also read:ডাচ ডিজিজ–জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস–প্যারাট্রুপার কী
আরও পড়ুন