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ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ব্রাঞ্চ ম্যানেজার পদে চাকরি দিবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি তাদের শাখা ব্যবস্থাপনার জন্য জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ব্রাঞ্চ ম্যানেজার—ঢাকা মেট্রো অ্যান্ড সারাউন্ডিংস’ পদে কর্মকর্তা নেওয়া হবে। প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আগামী ২০ অক্টোবরের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

সংক্ষিপ্ত তথ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম: বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি।

পদের নাম: ব্রাঞ্চ ম্যানেজার—ঢাকা মেট্রো অ্যান্ড সারাউন্ডিংস (সর্বোচ্চ সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট বা এসএভিপি পদমর্যাদা)।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মস্থল: ঢাকা এবং ঢাকার আশপাশের এলাকা।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।

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অভিজ্ঞতা: কোনো নামকরা ব্যাংকে সর্বনিম্ন ৮ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। এর মধ্যে করপোরেট, এসএমই ও রিটেইল বিজনেসে ক্লায়েন্ট বেজসহ অনুরূপ পদে অন্তত ৩ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা আবশ্যক।

অন্যান্য যোগ্যতা: সেন্ট্রালাইজড প্রসেস ও রিয়েল টাইম অনলাইন ব্যাংকিংয়ে কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। শাখা পরিচালনা, জেনারেল ব্যাংকিং, ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট এবং বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনায় গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, অর্থ ঋণ আদালত, এএমএল আইন ও রেগুলেটরি নির্দেশিকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং মাইক্রোসফট অফিস/ব্যাংকিং সফটওয়্যার চালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।

বেতন ও সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

প্রধান দায়িত্ব

ব্যাংকের কৌশলগত লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শাখার বার্ষিক ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। আমানত বৃদ্ধি, নতুন ঋণপ্রস্তাব তৈরি ও অন্যান্য সেবা বিক্রির মাধ্যমে শাখার সার্বিক মুনাফা নিশ্চিত করা। হেড অফিসের ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, ক্রেডিট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ট্রেড ফাইন্যান্স ও অপারেশনস টিমের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করা। শাখার দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা, গ্রাহকসেবার মান নিশ্চিতকরণ, টিম পরিচালনা, এএমএল/সিএফটিসহ ব্যাংকিং আইন ও নীতিমালা যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করা।

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আবেদনপ্রক্রিয়া ও সময়সীমা

আগ্রহী প্রার্থীরা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত জানতে এই লিংকে প্রবেশ করুন। প্রতিষ্ঠানটি সম-অধিকার নীতি অনুসরণ করে। কেবল বাছাই করা প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার বা পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য যোগাযোগ করা হবে। যেকোনো ধরনের তদবির প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

আবেদনের শেষ তারিখ: ২০ অক্টোবর ২০২৬।

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