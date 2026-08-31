মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
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তোশাখানা জাদুঘরে নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এর আওতাধীন তোশাখানা জাদুঘরের পাঁচ ক্যটাগরির পদের এমসিকিউ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এমসিকিউ পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণ হয়েছেন ১ হাজার ৯০৪ জন প্রার্থী।

৭৫টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ২৮ আগস্ট ২০২৬ তারিখে এমিসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

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কোন পদে কতজন উত্তীর্ণ

১. সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর: ২০২

২. কম্পিউটার অপারেটর: ১৮২

৩. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক: ৭৪২

৪: অফিস সহায়ক: ৬০২

৫. গ্যালারি অ্যাটেনডেন্ট: ১৭৬

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লিখিত পরীক্ষার স্থান, তারিখ, সময়সূচি ও পরীক্ষাসংক্রান্ত অন্যান্য বিস্তারিত তথ্যাবলি পরবর্তী সময়ে প্রকাশ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিস্তারিত দেখুন ঠিকানায়।

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