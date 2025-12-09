থানা শিক্ষা অফিসার পদে ৮৬ জনের প্রার্থিতা বাতিল

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ‘সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার-এটিইও’ (১০ম গ্রেড) পদের বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৮৬ জনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রাসঙ্গিক কাগজপত্রের হার্ডকপি জমা না দেওয়ায় ৮২ জন, ছাড়পত্র জমা না দেওয়ায় ৩ জন এবং ছাড়পত্র বিলম্বে জমা দেওয়ায় ১ জনের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে।
বাতিল করা প্রার্থীদের রোল নম্বর দেখতে ভিজিট করুন এই ঠিকানায়।
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় কোটায় পূরণযোগ্য ‘সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার’ পদের প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা ৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ অনুষ্ঠিত হবে।