এ সপ্তাহে (২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর) দেখে নিন সেরা সরকারি চাকরির খবর

সেপ্টেম্বর মাসটা সরকারি চাকরি নিয়োগ একটু কমই পেয়েছেন চাকরিপ্রত্যাশীরা। মাসভর ৪–৫টি ছাড়া বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছিল না। প্রথম আলোর প্রাপ্ত কয়েকটি সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে প্রায় ১০০০ পদে জনবল চাকরি পাবেন। এই সপ্তাহ অর্থাৎ ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত যে যে সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে একনজরে দেখে নিন সেগুলো—
*গণপূর্ত অধিদপ্তরে বিশাল নিয়োগ, পদ ৬৬৯
https://www.prothomalo.com/chakri/employment/zf90tj9vcn
*স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীনে নিয়োগ, পদ ১২৭
https://www.prothomalo.com/chakri/employment/4avt3n5pvm
*বাংলাদেশ শিশু হাসপাতালে নিয়োগ, পদ ৬৫
https://www.prothomalo.com/chakri/employment/1n7sxt5abj
*বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ, পদ ৩৪
https://www.prothomalo.com/chakri/employment/wpkx7lde75
*রংপুর পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে ৫৭ পদে নিয়োগ
https://www.prothomalo.com/chakri/employment/2tnmvrrcxa
*ঢাকা মেট্রোরেলে বড় পদে চাকরি, আবেদনের সুযোগ অবসরপ্রাপ্তদেরও
https://www.prothomalo.com/chakri/employment/yh4zf8h9y0
গেল সপ্তাহের সেরা সরকারি চাকরি-
*বিআইডব্লিউটিএতে বড় নিয়োগ, ৩০ ক্যাটাগরির পদে নেবে ২১৪ জন
https://www.prothomalo.com/chakri/employment/mwy8ezkor1
* ঢাকা ওয়াসায় বড় নিয়োগ, পদ ৮৩টি
https://www.prothomalo.com/chakri/employment/gxwmr7gxwm
* স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরি, নেবে ৪৫ জন
https://www.prothomalo.com/chakri/employment/dd448pp322
*বাংলাদেশ বিমানে চাকরি, নেবে ৪৬ কর্মী
https://www.prothomalo.com/chakri/employment/v8x6w4p0md
*পিএসসিতে নন–ক্যাডারে ২৮২৫ জনের চাকরি, বেশি প্রধান শিক্ষক ও সিনিয়র স্টাফ নার্সে
https://www.prothomalo.com/chakri/employment/iwhxqkucbf
*জনবল নিয়োগ দিচ্ছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, পদ ৪৩০
https://www.prothomalo.com/chakri/employment/3sdrvba0w4