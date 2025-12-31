সাধারণ ছুটি ও রাষ্ট্রীয় শোক: পরিবর্তন হলো যেসব নিয়োগ পরীক্ষার তারিখ

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার প্রয়াণে আজ বুধবার (৩১ ডিসেম্বর ২০২৫) সাধারণ ছুটি ও তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে সরকার। এ বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্তত ১২টি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরির নিয়োগ স্থগিত করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে।
স্থগিত হওয়া পরীক্ষাগুলো
১. ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)
পদসমূহের নাম ও পরীক্ষার পূর্বনির্ধারিত তারিখ
(লিখিত পরীক্ষা)
উপসহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল)—৩ জানুয়ারি ২০২৬
উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)—৪ জানুয়ারি ২০২৬
উপসহকারী প্রকৌশলী (কম্পিউটার)—৪ জানুয়ারি ২০২৬
উপসহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল)—১০ জানুয়ারি ২০২৬
২। নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন
পদসমূহের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার, জিআইএস অ্যানালিস্ট ও সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)।
পরীক্ষার পূর্বনির্ধারিত তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ: ৩ জানুয়ারি ২০২৬
৩। প্রতিষ্ঠানের নাম: চট্টগ্রাম সিভিল সার্জন কার্যালয়
পদসমূহের নাম: বিভিন্ন পদ (মৌখিক পরীক্ষা)
পরীক্ষার পূর্বনির্ধারিত তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ: ১ জানুয়ারি ২০২৬
৪। প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস)
পদের নাম: জুনিয়র পরিসংখ্যান সহকারী (মৌখিক পরীক্ষা)
পরীক্ষার পূর্বনির্ধারিত তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ প্রকাশ করা হয়নি।
৫। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (মৌখিক পরীক্ষা)
পরীক্ষার পূর্বনির্ধারিত তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ: ৫ জানুয়ারি ২০২৬
৬। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (বিপিএসসি)
পদের নাম: ৪৬তম বিসিএস (মৌখিক পরীক্ষা)
পরীক্ষার পূর্বনির্ধারিত তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ এবং ১ জানুয়ারি ২০২৬
পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ প্রকাশ করা হয়নি।
৭। খাদ্য অধিদপ্তর
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (লিখিত পরীক্ষা)
পরীক্ষার পূর্বনির্ধারিত তারিখ: ২ জানুয়ারি ২০২৬
পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ প্রকাশ করা হয়নি।
৮। কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল
পদসমূহের নাম: বিভিন্ন পদ (লিখিত পরীক্ষা)
পরীক্ষার পূর্বনির্ধারিত তারিখ: ২ জানুয়ারি ২০২৬
পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ প্রকাশ করা হয়নি।
৯। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর
পদের নাম: সহকারী পরিচালক (এডি)
পরীক্ষার পূর্বনির্ধারিত তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ: ৮ জানুয়ারি ২০২৬
১০। পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
পদের নাম: ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা (মৌখিক পরীক্ষা)
পরীক্ষার পূর্বনির্ধারিত তারিখ: ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ: ৪ জানুয়ারি ২০২৬
১১। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
পদের নাম: সহকারী শিক্ষক (নিয়োগ পরীক্ষা)
পরীক্ষার পূর্বনির্ধারিত তারিখ: ২ জানুয়ারি ২০২৬
পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ: ৯ জানুয়ারি ২০২৬
১২। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর
পদের নাম: ১৭টি ক্যাটাগরির ১২৬টি শূন্যপদ
পরীক্ষার পূর্বনির্ধারিত তারিখ: ২ জানুয়ারি ২০২৬
পরীক্ষার পরিবর্তিত তারিখ: ১০ জানুয়ারি ২০২৬