গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে চাকরি, পদ ১৭

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্প্রতি রাজস্ব খাতের স্থায়ী কয়েকটি পদে সরাসরি জনবল নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। মোট পদ ১৭টি।
পদের বিবরণ ও সংখ্যা:
সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩): ০৩ টি পদ
মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬): ০৮ টি পদ
অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০): ০৬ টি পদ
শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:
সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সাঁটলিপিতে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৭০ ও বাংলায় ৪৫ শব্দ এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ ও বাংলায় ২৫ শব্দ গতি থাকতে হবে। MS Word, Excel, PowerPoint সহ ই-মেইল ও ফ্যাক্স পরিচালনায় দক্ষতা।
মুদ্রাক্ষরিক: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ২০ ও বাংলায় ২০ শব্দ গতি থাকতে হবে। MS Word, Excel, PowerPoint সহ ই-মেইল ও ফ্যাক্স পরিচালনায় দক্ষতা।
অফিস সহায়ক: কোনো স্বীকৃত বোর্ড হতে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বয়সসীমা:
১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে আবেদনকারী প্রার্থীর বয়স অনূর্ধ্ব ৩২ বৎসর হতে হবে। তবে, ক্রমিক ১ ও ২ এ বর্ণিত পদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রার্থীর বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৪০ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়।
আবেদন প্রক্রিয়া ও সময়সীমা-
আগ্রহী প্রার্থীরা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
অনলাইনে আবেদনপত্র পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদান শুরুর সময়: ২০ আগস্ট সকাল ১০ টা থেকে।
অনলাইনে আবেদনপত্র জমাদানের শেষ তারিখ: ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বিকাল ৫ টা।
সময়সীমার মধ্যে User ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ অনলাইনে আবেদনপত্র Submit-এর সময় থেকে পরবর্তী ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার মধ্যে Teletalk প্রি-পেইড মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে পারবেন।
আবেদন ফি:
ক্রমিক ১ ও ২ নং পদের জন্য: ১০০/- টাকা (সার্ভিস চার্জ সহ ১১২/- টাকা)।
ক্রমিক ৩ নং পদের জন্য: ৫০/- টাকা (সার্ভিস চার্জ সহ ৫৬/- টাকা)।
সকল পদের অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গ প্রার্থীগণ কর্তৃক: ৫০/- টাকা (সার্ভিস চার্জ সহ ৫৬/- টাকা)।