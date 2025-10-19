খাদ্য অধিদপ্তরের ১৭৯১ শূন্য পদের ৪র্থ পর্যায়ের বাছাই পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ

খাদ্য অধিদপ্তরের ২৫ ক্যাটাগরির ১ হাজার ৭৯১টি শূন্য পদের মধ্যে ৪র্থ পর্যায়ে উপখাদ্য পরিদর্শক (গ্রেড-১৩) পদের বাছাই পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ২৫ অক্টোবর ২০২৫। মোট ১৮টি জেলায় সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
১. প্রবেশপত্র অনলাইন হতে ডাউনলোড ও প্রিন্ট করে প্রার্থীদেরকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
২. ১৯ অক্টোবর বেলা ২টা থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে।
৩. http://admit.dgfood.gov.bd ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।
৪. প্রার্থীদের আবশ্যিকভাবে প্রবেশপত্রের রঙিন কপি প্রিন্ট করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।