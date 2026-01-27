খবর

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২ পদে চাকরি, করুন আবেদন

মো. রাশেদুল আলমঢাকা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে ১৯তম গ্রেডের ৯ ক্যাটাগরির পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে আবেদন চলছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বিজ্ঞপ্তিতে নিয়োগে পাবেন ২২ জন। ডাকযোগে/কুরিয়ারে আবেদন করতে হবে।

১. পদের নাম: সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট

পদ সংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাস্টার্স ডিগ্রি- কম্পিউটারবিজ্ঞান/পদার্থবিজ্ঞান/ফলিত পদার্থবিজ্ঞান/গণিত/পরিসংখ্যান/বাণিজ্য/অর্থনীতি/সামাজিক বিজ্ঞান/ব্যবসায় প্রশাসন/বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং/সমমান।
সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা।
বয়স: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা (গ্রেড-৬)

২. পদের নাম: সেকশন অফিসার

পদসংখ্যা: ৭
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনের কোন স্তরেই তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ/সমমানের সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য না। আবেদনকারীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা থাকতে হবে
বয়স: ২১-৩২ বছর
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা (গ্রেড-৯)

৩. পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: ৩
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনের কোন স্তরেই তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ/সমমানের সিজিপিএ গ্রহণযোগ্য না। আবেদনকারীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।
বয়স: ২১-৩২ বছর
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা (গ্রেড-১০)

৪. পদের নাম: উচ্চমান সহকারী

পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রি। কম্পিউটার চালনায় পারদর্শিতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটারে টাইপিং সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ ও বাংলায় ২৫ শব্দ।
বয়স: ১৮-৩২ বছর
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা (গ্রেড-১৩)

Also read:৪৮তম বিসিএস: জাইল্যা দেশের কী ক্ষতি করল! মেধায় টিকেও ছেলে চাকরি পাবে না...
Also read:শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ছুটি ঘোষণা, জারি প্রজ্ঞাপন

৫. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম এইচএসসি পাস। প্রার্থীকে কম্পিউটার অপারেটিং-এ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। কম্পিউটারে টাইপিং সর্বনিম্ন গতি প্রতি মিনিটে ইংরেজিতে ৩০ ও বাংলায় ২৫ শব্দ।
বয়স: ১৮-৩২ বছর
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৬. পদের নাম: ড্রাইভার

পদসংখ্যা: ২
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস এবং বিআরটিএ হইতে গাড়ি চালনার লাইসেন্স থাকতে হবে।
বয়স: ১৮-৩২ বছর
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৭. পদের নাম: মালি

পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস এবং সংশ্লিষ্ট কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হতে হবে।
বয়স: ১৮-৩২ বছর
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

৮. পদের নাম: লিফটম্যান

পদসংখ্যা: ১
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস এবং লিফট চালনায় অভিজ্ঞতাসহ রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়স: ১৮-৩২ বছর
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৯৩০০-২২,৪৯০ টাকা (গ্রেড-১৬)

Also read:এনটিআরসিএর প্রতিষ্ঠানপ্রধান নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ কবে, আসছে ১৯তম নিবন্ধন পরীক্ষা

৯. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী/গার্ড

পদসংখ্যা: ৪
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস এবং লিফট চালনায় অভিজ্ঞতাসহ রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বয়স: ১৮-৩২ বছর
বেতন স্কেল ও গ্রেড: ৮৫০০-২০,৫৭০ টাকা (গ্রেড-১৯)

আবেদনের নিয়ম

অনলাইন আবেদন ফরমের প্রিন্ট কপিসহ সব ডকুমেন্টসের সত্যায়িত কপি ৯ সেট ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসে/হাতে হাতে রেজিস্ট্রার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর-১৭০৪ ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

আবেদন ফি—

১ থেকে ৩ নং পদের জন্য আবেদন ফি ২০০ টাকা;
৪ থেকে ৮ নং পদের জন্য আবেদন ফি ১০০ টাকা;
৯ নং পদের জন্য আবেদন ফি ৫০ টাকা।

আবেদনের শেষ তারিখ

২৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের মধ্যে আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে।

নির্দেশনা

১. আবেদন করার শেষ তারিখে প্রার্থীদের বয়সসীমা নির্ধারিত হবে।
২. চাকরিরত প্রার্থীদের তাদের নিজ নিজ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে হবে।
৩. নিয়োগসংক্রান্ত সব তারিখ ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসে/SMS-এর মাধ্যমে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানানো হবে।

আরও পড়ুন