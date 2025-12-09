আন্তর্জাতিক সংস্থায় চাকরির সুযোগ, বছরে বেতন সর্বোচ্চ ৪১ লাখ টাকা

অন্তর্ভুক্তিমূলক পুষ্টি কর্মসূচি নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইমপ্রুভড নিউট্রিশন (গেইন) বাংলাদেশে হেড অব প্রোগ্রামস পদে জনবল নিয়োগ দেবে। দুই বছর মেয়াদি এই চুক্তিভিত্তিক পদে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বছরে ৩৬ লাখ ৭ হাজার থেকে ৪১ লাখ ২৩ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন দেওয়া হবে।
কী কাজ করতে হবে
নিয়োগ পাওয়া ব্যক্তি গেইন–এর বাংলাদেশে চলমান সব প্রকল্প পরিচালনা, পরিকল্পনা, বাজেট তদারকি, অংশীদার নির্বাচন ও টিম ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবেন। পুষ্টিবিষয়ক উদ্যোগগুলো সময়মতো ও মানসম্মতভাবে বাস্তবায়ন করাই হবে মূল কাজ।
যোগ্যতা
আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় সিনিয়র পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ফুড সিস্টেম, পুষ্টি, কৃষি বা বেসরকারি খাতে প্রকল্প পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অর্থনীতি, ফুড সিস্টেম বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি আবশ্যক।
সুবিধা
আকর্ষণীয় বেতনের পাশাপাশি বার্ষিক ছুটি, বিমা, পেনশন ও পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে। পদটি ঢাকাভিত্তিক। বাংলাদেশে বসবাস ও কাজের বৈধ অধিকার থাকতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ
২২ ডিসেম্বর ২০২৫।