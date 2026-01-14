বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতির এখনই সময়
৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা পিএসসির

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

৩০ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি (এমসিকিউ টাইপ) পরীক্ষা। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকা ও দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)।

নির্দেশনাগুলো–

১. পরীক্ষা হলে বইপুস্তক, সব ধরনের ঘড়ি, মুঠোফোন, সায়েন্টিফিক প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ক্রেডিট কার্ডসদৃশ কোনো ডিভাইস, গয়না, ব্রেসলেট, ব্যাগ ও মানিব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

২. পরীক্ষার দিন উল্লিখিত নিষিদ্ধ সামগ্রী সঙ্গে না আনার জন্য সব পরীক্ষার্থীর মুঠোফোনে এসএমএস প্রেরণ করা হবে। এসএমএসের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

৩. পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা কানের ওপর কোনো আবরণ রাখবেন না, কান খোলা রাখতে হবে। কানে কোনো ধরনের হিয়ারিং এইড ব্যবহারের প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শপত্রসহ কমিশনের অনুমোদন নিতে হবে।

৪. সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের হলে প্রবেশ করতে হবে।

