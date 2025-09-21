খবর

প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের মধ্যে এটিইও’র ফলাফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১৬১৪

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ‘সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার–এটিইও’ (১০ম গ্রেড)–এর প্রাথমিক (এমসিকিউ) বাছাই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ফলাফল অনুযায়ী মোট ১ হাজার ৬১৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। আজ রোববার বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন–পিএসসির ওয়েবসাইটে ফল প্রকাশ করা হয়। গত ১২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বাছাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে লিখিত পরীক্ষার জন্য সাময়িকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্রকাশ করা হয়েছে।

এদিকে সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (এটিইও) নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ও অনিয়মের অভিযোগ তোলেন অনেক আবেদনকারী। এর প্রতিবাদে পরীক্ষা বাতিল এবং পুনঃপরীক্ষার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন ও মানববন্ধনও অনুষ্ঠিত হয়েছে গত শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) জাতীয় প্রেসক্লাবে। ‘সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদে বিভাগীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ’ ব্যানারে এ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ‘উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার পদে ১৯০% কমন সাজেশন” দেওয়ার নামে প্রতারণার অভিযোগে মতিউর রহমান নামের একজনকে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ-সিআইডি গ্রেপ্তার করে।’ পরীক্ষা শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে Zahid Khan (All Exam Helper) নামের একটি ফেসবুক পেজ থেকে পরীক্ষার আগের রাত ২টা ৬ মিনিটে প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ পাওয়া যায়, যা প্রশ্নপত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। বিষয়টি ছড়িয়ে পড়লে, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সাইবার অ্যান্ড ক্রাইম বিভাগ এক অভিযানে স্বাধীন মিয়া নামের একজনকে গ্রেপ্তার করে।

একই দিনে মানববন্ধন কর্মসূচিতে বক্তারা পরীক্ষা বাতিল না হলে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের হুঁশিয়ারি দেন। বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (শাহিন-লিপি) সাধারণ সম্পাদক খায়রুন নাহার লিপি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫–এর পরীক্ষায় যে অনিয়ম, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে, তা মেধাভিত্তিক প্রতিযোগিতা ও ন্যায়বিচার মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করেছে।

এসব অভিযোগের এরই মধ্য আজ ফলাফল প্রকাশ করা হলো।

লিখিত পরীক্ষার বিবরণ—

লিখিত পরীক্ষা হবে মোট ২০০ নম্বরের। এর মধ্যে বাংলা-৫০, ইংরেজি-৫০, সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি)-৪০, গণিত ও মানসিক দক্ষতা-৬০। লিখিত পরীক্ষার স্থান, তারিখ, সময়সূচি এবং অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য পরবর্তীতে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ওয়েবসাইটে (bpsc.gov.bd) প্রকাশ করা হবে।

উত্তীর্ণ প্রার্থীদের জন্য নির্দেশনা

বাছাই পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের পিএসসির ওয়েবসাইট থেকে মূল আবেদনপত্র (Form 5 - Application Copies) ডাউনলোড করে ১২ থেকে ২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের মধ্যে (অফিস চলাকালীন) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকায় হাতে হাতে জমা দিতে হবে।

