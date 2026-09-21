দুদক কর্মীদের ঝুঁকি ভাতা বাড়ল, কার্যকর ২০২৮ থেকে

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) জাতীয় বেতন স্কেলের আওতাভুক্ত গ্রেড-১০ থেকে গ্রেড-২০ পর্যায়ের কর্মচারীদের ঝুঁকি ভাতা বাড়িয়েছে সরকার। কর্মচারীদের গ্রেড ও চাকরির বয়স বিবেচনায় নিয়ে নতুন হারে এ ভাতা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৮ থেকে নতুন হার কার্যকর হবে।
২ সেপ্টেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এ প্রজ্ঞাপন জারি করে। ১৭ সেপ্টেম্বর প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ২০ আগস্ট নির্ধারিত ঝুঁকি ভাতার হার সংশোধন করে নতুন হার নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্রেড ও চাকরির মেয়াদ অনুযায়ী ভাতার পরিমাণে ভিন্নতা রাখা হয়েছে।
গ্রেড-১০-এর কর্মচারীরা চাকরির বয়স ৫ বছর বা এর কম হলে মাসে ৩ হাজার ২৪০ টাকা ঝুঁকি ভাতা পাবেন। আগের হার ছিল ২ হাজার ৭০০ টাকা। গ্রেড-১১-এর কর্মচারীদের ক্ষেত্রে নতুন ভাতা ২ হাজার ৬৪০ টাকা। গ্রেড-১২-এর কর্মচারীদের চাকরির বয়স অনুযায়ী নতুন ভাতার হার ২ হাজার ৫২০ টাকা। গ্রেড-১৩-এর ক্ষেত্রে ৫ বছর বা এর কম চাকরির বয়সে ২ হাজার ২৮০ টাকা।
এ ছাড়া গ্রেড-১৪ থেকে গ্রেড-১৮ পর্যন্ত কর্মচারীদের জন্যও চাকরির বয়সভিত্তিক নতুন হার নির্ধারণ করা হয়েছে। গ্রেড-১৪-তে সর্বনিম্ন ২ হাজার ১৬০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৫৬০ টাকা, গ্রেড-১৫-তে ২ হাজার ৪০ টাকা থেকে ৪ হাজার ৮০ টাকা, গ্রেড-১৬-তে ১ হাজার ৯২০ টাকা থেকে ৩ হাজার ৮৪০ টাকা, গ্রেড-১৭-তে ১ হাজার ৮০০ টাকা থেকে ৩ হাজার ৬০০ টাকা এবং গ্রেড-১৮-তে ১ হাজার ৬৮০ টাকা থেকে ৩ হাজার ৩৬০ টাকা পর্যন্ত ভাতা পাওয়া যাবে।
গ্রেড-১৯-এর কর্মচারীদের জন্য চাকরির বয়সভেদে নতুন ভাতা ১ হাজার ৫৬০ টাকা থেকে ৩ হাজার ২৪০ টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যদিকে গ্রেড-২০-এর কর্মচারীরা ১ হাজার ৪৪০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ১২০ টাকা পর্যন্ত ঝুঁকি ভাতা পাবেন।