৫০তম বিসিএস প্রিলি ৩০ জানুয়ারি, কারিগরির পরীক্ষার সময় পরিবর্তন

৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন চলমান ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের ৩০ জানুয়ারির পরীক্ষার সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৩০ জানুয়ারি (শুক্রবার) সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিতব্য ‘বেসিক ইলেকট্রিসিটি’ (২৬৭১১) বিষয়ের পরীক্ষা বিসিএসের কারণে ওই দিনই বেলা ২টা ৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া ৩০ জানুয়ারি বেলা ২টা ৩০ মিনিটে নির্ধারিত ‘সার্ভে ক্যাড’ (২৭৮৩২) ও ‘ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিকস’ (২৬৮৩৩) পরীক্ষা দুটির তারিখও পরিবর্তন করা হয়েছে। এ দুই পরীক্ষা আগামী ১ ফেব্রুয়ারি (রোববার) সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হবে।
পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী ব্যবহারিক পরীক্ষা ১ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। ১ ফেব্রুয়ারির ব্যবহারিক পরীক্ষা তৃতীয় ও চতুর্থ শিফটে গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
কারিগরি শিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, পরীক্ষার তারিখ ও সময় পরিবর্তন হলেও আগে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির অন্য সব শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে। পরীক্ষার পরিবর্তিত এই সময়সূচি সংশ্লিষ্ট সব কেন্দ্র ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ইতিমধ্যেই অবহিত করা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্য বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।