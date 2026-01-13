৬৭,২০৮ পদের ৭ম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্ধারণ–সংক্রান্ত যে যে নির্দেশনা

এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে ৭ম নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি (বিশেষ) প্রকাশ করেছে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)। বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করাবিষয়ক নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়েছে।
এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মোট ৬৭ হাজার ২০৮টি শূন্য পদে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে। অনলাইন আবেদন শুরু হয়েছে শনিবার (১০ জানুয়ারি ২০২৬) থেকে।
১. একজন প্রার্থী শূন্য পদের তালিকা থেকে তাঁর আবেদনে সর্বোচ্চ ৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্ধারণ (Choice) করে দিতে পারবেন। ওই Choice প্রদানের পর কোনো প্রার্থী যদি তাঁর Choice বহির্ভূত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে ইচ্ছুক হন, তবে তাঁকে e-Application ফরমে প্রদর্শিত 'Other' অপশন নামক বক্সে 'Yes' ক্লিক করতে হবে অথবা কোনো প্রার্থী যদি তাঁর Choice বহির্ভূত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে ইচ্ছুক না হন, তবে 'NO' ক্লিক করতে হবে।
'Yes' ক্লিক করলে তিনটি অপশন পাওয়া যাবে। যথা: (১) General (২) Madrasha (৩) Technical। প্রার্থী তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী তিনটি অপশনের যেকোনো একটি অথবা দুটি অথবা তিনটি অপশনে Choice প্রদান করতে পারবেন। তিনটি অপশনের মধ্যে একাধিক অপশন পছন্দ করার ক্ষেত্রে প্রার্থীর পছন্দক্রম অনুযায়ী তাঁকে নিয়োগ সুপারিশের জন্য বিবেচনা করা হবে।
২. প্রার্থীর আবেদনে বর্ণিত Choice–এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রার্থীর শূন্য পদভিত্তিক মেধাক্রম ও পছন্দক্রম অনুসারে ফলাফল হবে। যদি কোনো প্রার্থী তাঁর Choice অনুযায়ী কোনো প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত না হন এবং তিনি যদি Other Option–এ Yes Click করে থাকেন, সে ক্ষেত্রে শূন্য পদ থাকা সাপেক্ষে প্রার্থীর মেধাক্রম বিবেচনা করে দেশের যেকোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য নির্বাচিত হবেন।
৩. কোনো প্রার্থীর যদি স্কুল ও কলেজ উভয় পর্যায়ের সনদ থাকে এবং তিনি যদি উভয় পর্যায়ের পদে আবেদন করেন, তবে প্রথমে তাঁকে কলেজ পর্যায়ে বিবেচনা করা হবে। কলেজ পর্যায়ে নির্বাচিত না হলে স্কুল পর্যায়ে বিবেচনা করা হবে।
১. সংশ্লিষ্ট বিষয় ও পদ অনুযায়ী নিবন্ধন সনদধারী হতে হবে।
২. শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারিকৃত সর্বশেষ জনবলকাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুযায়ী কাম্য শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।
৪ জুন ২০২৫ তারিখে সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের তারিখ হতে ৩ বছর।
ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
১০০০ টাকা।
অনলাইন আবেদন (e-Application) ফরম পূরণ শুরু: ১০ জানুয়ারি ২০২৬
অনলাইন আবেদন (e-Application) ফরম পূরণ শেষ: ১৭ জানুয়ারি ২০২৬, রাত ১২টা।
*আবেদনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফি প্রদান করতে হবে।
**যেসব প্রার্থী শেষ সময়ে আবেদন করার ফলে Application ID পাওয়া সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা জমা দিতে পারবেন না, তাঁদের আগামী ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ রাত ১২টা পর্যন্ত SMS–এর মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।
পদভিত্তিক শূন্য পদের তালিকা, আবেদন ফরম এবং নিয়োগের অন্যান্য শর্তাবলি এনটিআরসিএর ওয়েবসাইট এবং টেলিটকের ওয়েবসাইট –এ পাওয়া যাবে।