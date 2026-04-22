এনটিআরসিএ'র প্রতিষ্ঠান প্রধান-সহকারী প্রধান নিয়োগের ফল প্রকাশ, দেখুন এখানে

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) প্রতিষ্ঠান প্রধান-সহকারী প্রধান নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ১৪ হাজার ৯৪২ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। উত্তীর্ণের হার মোট পরীক্ষার্থীর ৩১ শতাংশ।
আজ বুধবার রাতে এ ফল প্রকাশ করা হয়।
গত শনিবার (১৮ এপ্রিল) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান-সহকারী প্রধান নিয়োগ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১১ হাজার ১৫১টি শূন্যপদের বিপরীতে ৫৩ হাজার ৬৯ জন পরীক্ষায় অংশ নিতে আবেদন করেছিলেন।
