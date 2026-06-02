এআই/প্রথম আলো
এআই/প্রথম আলো
খবর

দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে বড় নিয়োগ, পদ ১৯০

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

দিনাজপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে রাজস্ব প্রশাসনের আওতাধীন অফিসে ১৬ থেকে ২০ গ্রেডের ৭ ক্যাটাগরির পদে জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদসংখ্যা ১৯০। আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে ৪ জুন ২০২৬ তারিখ। আবেদনকারীদের দিনাজপুর জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

পদের নাম ও বিবরণ

১. ক্রেডিট চেকিং কাম-সায়রাত সহকারী

পদসংখ্যা: ৯

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড–১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

Also read:১৪৮৫ পদে সমাজসেবা অধিদপ্তরে চাকরি, সংশোধিত নিয়োগে আবেদন এসএসসি–স্নাতক পাসে

২. নাজির কাম ক্যাশিয়ার

পদসংখ্যা: ১

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৩. অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদসংখ্যা: ১৬

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৪. সার্টিফিকেট পেশকার

পদসংখ্যা: ৪

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

Also read:ইতালির শিক্ষার্থী ভিসার আবেদন নিয়ে নতুন যে যে নির্দেশনা

৫. সার্টিফিকেট সহকারী

পদসংখ্যা: ৫

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৬. মিউটেশন-কাম-সার্টিফিকেট সহকারী

পদসংখ্যা: ২

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-১৬) ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

৭. অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ১৫৩

গ্রেড ও বেতন স্কেল

(গ্রেড-২০) ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

Also read:গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ ক্যাটাগরির পদে চাকরি

আবেদনের নিয়ম

আগ্রহী প্রার্থীগণ এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রবর্তিত নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করবেন।

আবেদন ফি

১ থেকে ৬ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ১১২ টাকা;

৭ নম্বর পদের জন্য আবেদন ফি ৫৬ টাকা।

আবেদনের সময়সীমা

আবেদন শুরু: ৪ জুন ২০২৬, সকাল ১০:০০টা।

আবেদন শেষ: ৩ জুলাই ২০২৬, বিকেল ৫:০০টা।

শর্তসমূহ

১. প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক ও দিনাজপুর জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

২. একজন প্রার্থী একটির বেশি পদে আবেদন করতে পারবেন না।

বিস্তারিত দেখুন এই ঠিকানায়।

Also read:যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে সহকারী কর্মকর্তা পদে নিয়োগ, পদ ২৪২
আরও পড়ুন