এ সপ্তাহের (৩১ অক্টোবর-৬ নভেম্বর) সেরা ১০ চাকরি কোনগুলো, পদ সাড়ে ১০ হাজার

পড়াশোনা শেষে চাকরিপ্রত্যাশীদের আগ্রহ বেশি সরকারি চাকরিতে। সরকারির চাকরির মধ্য আবার আগ্রহ বেশি বিসিএসসহ পিএসসির নানা চাকরির প্রতি। নতুন মাসে প্রথম সপ্তাহের চাকরি প্রত্যাশীদের জন্য সহকারী শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তবে ৫০ তম বিসিএসের যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি হওয়ার কথা ছিল সেটি এ সপ্তাহে হয়নি।
এ মাসের শুরুতে সরকারি চাকরিতে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি ছিল কয়েকটি। এগুলোর মধ্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, জাতীয় জাদুঘরের অধীনে, পিআইবি ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি সুযোগ আছে। প্রথম আলোর প্রাপ্ত এসব সরকারি চাকরির মধ্য নবম গ্রেডের বিজ্ঞপ্তিও আছে। এই সপ্তাহ, অর্থাৎ ৩১ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত যেসব সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন—
১. সহকারী শিক্ষক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি, পদ ১০ হাজার ২১৯, প্রথম ধাপে ৬ বিভাগে
২. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন চাকরি, পদ ১৭১
৩. পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে চাকরি, পদ ৬৮
৪. বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৪১
৫. পিআইবিতে ৩য় থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৩৮
৬. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ৯ম ও ১০ম গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৩২টি
৭. নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ, পদসংখ্যা ২৭
৮. সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, পদসংখ্যা ১৯
৯. কুয়েতে ডেপুটেশনে নিয়োগ দেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বেতন ৩ লাখ ৪৮ হাজার টাকা
১০. পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনে কর্মকর্তা নিয়োগ, বেতন ৫১,০০০ টাকা
১০ ব্যাংক ও ১ আর্থিক প্রতিষ্ঠান নেবে ১৮৮০ অফিসার, ফি ২০০
পরিবেশ অধিদপ্তরে রাজস্ব খাতে বড় নিয়োগ, নেবে ১৮৮ জন
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেটে বড় নিয়োগ, পদসংখ্যা ৯৯
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ১৩ থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৮৫
মেট্রোরেলে বড় পদে চাকরি, আবেদনের সময় ও ১টি পদে শিক্ষাগত যোগ্যতার সংশোধনী প্রকাশ
বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে বিশাল নিয়োগ, পদ ৩০৮
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে খাগড়াছড়িতে নিয়োগ, পদ ১২০
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে ১১৫ পদে চাকরির সুযোগ
সোনালী-অগ্রণী-কৃষি-রূপালীসহ ১১ ব্যাংক নেবে সিনিয়র অফিসার, পদ ১০১৭