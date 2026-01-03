চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিডিএ) বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী আগামী শুক্রবার (৯ জানুয়ারি ২০২৬) এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সহকারী প্রকৌশলী, সহকারী প্রোগ্রামার, সহকারী স্থপতি, স্টাফ অফিসার, জনসংযোগ কর্মকর্তা ও জিআইএস অপারেটর পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পদগুলোর লিখিত পরীক্ষা শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকাল ১০টায় রাজধানীর পল্লবীতে অবস্থিত এমডিসি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের অনুকূলে বর্তমান ঠিকানায় ডাকযোগে প্রবেশপত্র পাঠানো হয়েছে। যেসব প্রার্থী বরাবর প্রবেশপত্র যথাসময়ে পৌঁছাইনি, সেসব প্রার্থী ৮ জানুয়ারি বিকেল চারটার মধ্যে সিডিএ কার্যালয় থেকে বিকল্প প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।