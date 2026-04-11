খাদ্য অধিদপ্তরের বাছাই পরীক্ষার তারিখ প্রকাশ প্রকাশ করা হয়েছে
খবর

খাদ্য অধিদপ্তরের ৪৩৬ পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

খাদ্য অধিদপ্তরের অধীন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের নিয়োগপ্রক্রিয়ায় লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কম্পিউটার ব্যবহারিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। সময়সূচির সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের প্রতি নির্দেশনাবলি প্রকাশ করেছে খাদ্য অধিদপ্তর।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

মোট পদসংখ্যা: ৪৩৬টি

ব্যবহারিক পরীক্ষার তারিখ: ১৫, ১৬, ১৯, ২০ এবং ২১ এপ্রিল ২০২৬

পরীক্ষার স্থান: আইআইসিটি (আইআইসিটি–IICT), বুয়েট, ঢাকা।

পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা—

১. ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের বাছাই পরীক্ষা ও লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্র অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে।

২. পরীক্ষা শুরুর অন্তত ১ ঘণ্টা আগে কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে সব কাগজপত্র যাচাই সম্পন্ন করতে হবে।

৩. টাইপিংয়ে গতি প্রতি মিনিটে বাংলা ও ইংরেজিতে ন্যূনতম ২০ শব্দ থাকতে হবে।

৪. সঙ্গে অবশ্যই প্রবেশপত্রের রঙিন কপি, রঙিন পাসপোর্ট সাইজ ছবি (২ কপি) এবং মূল জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) আনতে হবে।

আরও পড়ুন