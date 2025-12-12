এ সপ্তাহের (৫-১১ ডিসেম্বর) সেরা ১০ চাকরি: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিদ্যুতে বড় নিয়োগ

নতুন মাসের শুরুতে সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি আছে কয়েকটি। (৫ থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০২৫) বেশ কয়েকটি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। সহকারী শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার তারিখের সঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে, ৫০তম বিসিএসে, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাইয়ে, সরকারি আবাসন পরিদপ্তরে, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে এবং সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরসহ বেশ কয়েকটি সরকারি চাকরিতে আবেদন চলছে। প্রথম আলোর প্রাপ্ত এসব সরকারি চাকরির মধ্য নবম–১০মসহ বিভিন্ন গ্রেডের চাকরির সুযোগ আছে। এই সপ্তাহ, অর্থাৎ ৫ ডিসেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত যেসব সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন—