এ সপ্তাহের (৫-১১ ডিসেম্বর) সেরা ১০ চাকরি: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা-বিদ্যুতে বড় নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

নতুন মাসের শুরুতে সরকারি চাকরির বিজ্ঞপ্তি আছে কয়েকটি। (৫ থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০২৫) বেশ কয়েকটি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। সহকারী শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার তারিখের সঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে, ৫০তম বিসিএসে, নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাইয়ে, সরকারি আবাসন পরিদপ্তরে, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে এবং সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরসহ বেশ কয়েকটি সরকারি চাকরিতে আবেদন চলছে। প্রথম আলোর প্রাপ্ত এসব সরকারি চাকরির মধ্য নবম–১০মসহ বিভিন্ন গ্রেডের চাকরির সুযোগ আছে। এই সপ্তাহ, অর্থাৎ ৫ ডিসেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত যেসব সরকারি চাকরির নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে সেরা ১০টি একনজরে দেখে নিন—

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ১৮৮

২. ৫০তম বিসিএসে আবেদন শুরু, পিএসসির যত নির্দেশনা

৩. নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই–এ চাকরি, পদ ১৩৭

৪. সরকারি আবাসন পরিদপ্তরে নিয়োগ, পদ ৮১

৫. চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনে নবমসহ বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগ, পদ ৬৫

৬. সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে নিয়োগ, পদসংখ্যা ৪৫

৭. সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটে ১০মসহ বিভিন্ন গ্রেডে চাকরি, পদ ৪৫

৮. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ, পদসংখ্যা ২৪

৯. বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় ১০ম গ্রেডে চাকরি, পদ ১৩

১০. ৪৪তম বিসিএসের নন-ক্যাডারে যুক্ত হলো আরও ১৪২ পদ

