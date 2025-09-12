খবর

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৯ম গ্রেডের পদের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা পিএসসির

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৯ম গ্রেডের কয়েকটি পদের পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর (২২.০৯.২০২৫) লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আজ বৃহস্পতিবার পিএসসির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে। আবেদনকারীর প্রতি নির্দেশনাও দিয়েছে পিএসসি।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীনে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (নিপোর্ট) ‘হোমইকোনমিস্ট’ (৯ম গ্রেড), ‘গবেষণা সহযোগী’ (৯ম গ্রেড) ও ‘প্রশিক্ষক’ (৯ম গ্রেড), স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অধীন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের ‘আইন কর্মকর্তা’ (৯ম গ্রেড), স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর ‘গবেষণা কর্মকর্তা’ (৯ম গ্রেড) ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ‘পরিসংখ্যান কর্মকর্তা’ (৯ম গ্রেড) পদের পরীক্ষা ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। আবেদনকারী প্রার্থীদের পক্ষে কোনো প্রার্থী হোমইকোনমিস্ট, গবেষণা সহযোগী, প্রশিক্ষক, গবেষণা কর্মকর্তা ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা পদে আবেদন করে থাকলে প্রার্থী যেকোনো একটি পদের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। একটি পদে উত্তীর্ণ হলে একই নিয়োগযোগ্যতায় আবেদন করা অন্য পদেও উত্তীর্ণ হয়েছেন মর্মে বিবেচিত হবেন। তবে পরীক্ষার্থী যে পদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাঁকে সেই পদের প্রবেশপত্র অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে। অন্যথায়, তিনি উক্ত লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

