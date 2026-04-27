৪৮তম বিসিএস: মনোনয়ন স্থগিত ২৩ প্রার্থীর বিষয়ে নির্দেশনা শিগগির

৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫–এ মনোনয়ন স্থগিত থাকা ২৩ জন প্রার্থীর বিষয়ে শিগগিরই নির্দেশনা দেওয়া হবে। রোববার (২৬ এপ্রিল) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) এ তথ্য জানিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে পিএসসি জানায়, বিএমডিসি সনদ না থাকায় স্থগিত থাকা এক প্রার্থী ইতিমধ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সনদ দাখিল করেছেন। সে জন্য প্রার্থী ফাতেমা তুজ জোহরা তাজিন কমিশন নির্ধারিত (৩১ মার্চ ২০২৬) গুগল ফরমের মাধ্যমে বিএমডিসি সনদ দাখিল করায় সাময়িকভাবে মনোনয়ন দেওয়া হলো।
এর আগে, গত ১৬ এপ্রিল প্রকাশিত আরেকটি বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) জানায়, ৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫–এ বিএমডিসি সনদ না থাকায় স্থগিত থাকা প্রার্থীদের মধ্য থেকে মোট ১৯০ জনকে সাময়িকভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সহকারী সার্জন পদে ১৭১ জন এবং সহকারী ডেন্টাল সার্জন পদে ১৯ জন প্রার্থী মনোনয়ন পান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় সনদ দাখিল করায় এসব প্রার্থীকে সাময়িকভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। তবে তখনো কিছু প্রার্থীর সনদ যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়াধীন থাকায় তাঁদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়।
পিএসসি আরও জানিয়েছিল, অবশিষ্ট ২৪ জন স্থগিত প্রার্থীর বিষয়ে অচিরেই নির্দেশনা প্রদান করা হবে। পরে সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিতে সেই সংখ্যাটি কমে ২৩ জনে দাঁড়িয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।