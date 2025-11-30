বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)
৪৫তম বিসিএস নন-ক্যাডারে যেসব পদে মনোনয়ন বেশি

৪৫তম বিসিএসের আওতাধীন নন-ক্যাডার পদের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে গত ২৭ নভেম্বর। বিভিন্ন নন-ক্যাডার পদের মোট ৫৬৫ জনকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। নবম গ্রেডে ৪৮৫ জন এবং দশম গ্রেডে ৬০ জন সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন।

নবম গ্রেডে সবচেয়ে বেশি মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা অফিসার পদে (৫০ জন)। দশম গ্রেডে সবচেয়ে বেশি মনোনয়ন পেয়েছেন সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার পদে (২৬ জন)।

নবম গ্রেডের পদসমূহের মধ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরেই আছে বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)। এই প্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রোগ্রামার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন ৩২ জন। এ ছাড়া কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের পলিটেকনিক/মনোটেকনিক ইনস্টিটিউটের ইনস্ট্রাক্টর (টেক/কম্পিউটার) পদে ৩১ জন এবং ইনস্ট্রাক্টর (টেক/ইলেকট্রনিকস) পদে ২২ জন মনোনীত হয়েছেন। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের জন্য ইনস্ট্রাক্টর ইংরেজি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও গণিত—প্রতিটি বিষয়ে ২৭ জন প্রার্থী সুপারিশ লাভ করেছেন।

দশম গ্রেডের পদসমূহের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন ২৬ জন। এ ছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (আয়কর অনুবিভাগ) কর পরিদর্শক পদে ৯ জন মনোনয়ন পেয়েছেন।

