গণপূর্ত অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডে পদের পরীক্ষার সময়সূচি ও নির্দেশাবলি প্রকাশ

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের উপসহকারী প্রকৌশলী (১০ম গ্রেড) পদের বাছাই পরীক্ষার কেন্দ্র, সময়সূচি ও নির্দেশাবলি প্রকাশ করেছে।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (ই/এম) (১০ম গ্রেড)
পরীক্ষার তারিখ: ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫, সোমবার
সময়: বেলা ৩:৩০ মিনিট থেকে ৪:৩০ মিনিট (মোট ১ ঘণ্টা)
পরীক্ষার ধরন: ১০০ নম্বরের এমসিকিউ প্রশ্ন (প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ১ নম্বর, প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫০ নম্বর কাটা যাবে)
বিষয়: বাংলা-২০, ইংরেজি-২০, সাধারণ জ্ঞান (বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি)-২০ এবং প্রাসঙ্গিক টেকনিক্যাল/প্রফেশনাল (ই/এম) বিষয়-৪০।
প্রবেশপত্র: কমিশনের ওয়েবসাইট () অথবা টেলিটকের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে। প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।
পরীক্ষাকক্ষে প্রবেশের শেষ সময়: বেলা ৩:০০ মিনিট।
লালমাটিয়া সরকারি মহিলা কলেজ, লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, গজনবী রোড, কলেজ গেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পরীক্ষাকেন্দ্রে বই-পুস্তক, ব্যাগ, ঘড়ি (সব ধরনের), মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর বা কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না এবং অলংকারজাতীয় কিছু ব্যবহার করবেন না।