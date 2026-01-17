খবর

নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকসহ প্রশাসনিক পদে চাকরির সুযোগ, পদ ৩৮

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকসহ প্রশাসনিক বিভিন্ন পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। মোট পদ সংখ্যা ৩৮। বিভিন্ন বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক হিসেবে ২৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রশাসনিক পদে ৩য় থেকে ২০তম গ্রেডে নিয়োগ দেওয়া হবে ১৫ জন।

চাকরির বিবরণ—

১. পদের নাম: সহযোগী অধ্যাপক

বিভাগ ও পদ সংখ্যা: ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ-১, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ-১, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ- ১, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-১ এবং তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগ-১।

গ্রেড: ৪র্থ

২. পদের নাম: সহকারী অধ্যাপক

বিভাগ ও পদ সংখ্যা: ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ-১, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ-১, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ–১, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-১, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগ-১, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ-২ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ-২।

গ্রেড: ৬ষ্ঠ

৩. পদের নাম: প্রভাষক

বিভাগ ও পদ সংখ্যা: ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ-২, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ-২, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ- ২, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ-২ এবং তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগ-২।

গ্রেড: ৯ম

৪. পদের নাম: প্রভাষক (সাধারণ শিক্ষা বিভাগ (GED) এর অধীন)

বিভাগ ও পদ সংখ্যা: গণিত-১, পদার্থবিজ্ঞান-১ এবং পরিসংখ্যান-১।

গ্রেড: ৯ম

৫. পদের নাম: পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

পদ সংখ্যা: ১

গ্রেড: ৩য়

৬. পদের নাম: উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব)

পদ সংখ্যা: ১

গ্রেড: ৫ম

৭. পদের নাম: প্রশাসনিক কর্মকর্তা

পদ সংখ্যা: ১

গ্রেড: ১০ম

৮. পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর

পদ সংখ্যা: ২

গ্রেড: ১৬তম

৯. পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদ সংখ্যা: ৩

গ্রেড: ২০তম

১০. পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী

পদ সংখ্যা: ৭

গ্রেড: ২০তম

আবেদনের নিয়ম

ডাকযোগে/সশরীরে রেজিস্ট্রার দপ্তর, নেত্রকোনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোনা-২৪০০ ঠিকানায় আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে।

আবেদনের শর্তাবলিসহ বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে (https://neu.ac.bd/recruitment-১৮) পাওয়া যাবে।

আবেদনের শেষ তারিখ

৩০ জানুয়ারি ২০২৬

