খাদ্য অধিদপ্তরে নিয়োগ পরীক্ষা: ৮ জনের আবেদন বাতিল

খাদ্য অধিদপ্তরের ২য় পর্যায়ে ড্রাইভার (গ্রেড-১৫) পদে ৮টি আবেদন বাতিল করা হয়েছে। ২১ আগস্ট অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, খাদ্য অধিদপ্তরের অধীনে ড্রাইভার (গ্রেড-১৫) পদে নিয়োগের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের আবেদন যাচাইকালে ৮ জন প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৩১/৮/২০২৩ তারিখের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং ০৯/০৩/২০২৫ তারিখের পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী, কোনো প্রার্থী একই পদে একাধিকবার আবেদন করতে পারবেন না। কিন্তু বাতিলকৃত প্রার্থীরা একই পদে একের অধিক আবেদন করেছেন এবং এ ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, ব্যক্তিগত বা অন্যান্য তথ্যে কিছুটা পরিবর্তন/বিকৃতি আনা হয়েছে। এ ধারা লঙ্ঘন করায় অর্থাৎ একই ব্যক্তি একই পদে একাধিক আবেদন করায় ১ হাজার ৯৮৫টি আবেদনের মধ্যে ৮টি আবেদন বাতিল করা হয়েছে।

খাদ্য অধিদপ্তরের ২৫ ক্যাটাগরির ১ হাজার ৭৯১টি শূন্য পদের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে ড্রাইভার (গ্রেড-১৫) পদে নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা ২৯ আগস্ট ২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা হবে এক ঘণ্টার। খাদ্য অধিদপ্তরের এ–সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আবেদনকারী প্রার্থীরা ২১ আগস্ট ২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টা থেকে ওয়েবসাইট থেকে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।

পরীক্ষার সময়সূচি

তারিখ: ২৯ আগস্ট ২০২৫

সময়: সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত

স্থান: ঢাকা মহানগরী

প্রর্থীদের প্রতি নির্দেশনা—

১. প্রার্থীদের আবশ্যিকভাবে প্রবেশপত্রের রঙিন কপি প্রিন্ট করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

২. প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে কোনো সমস্যা হলে হটলাইন নম্বর ০১৭১০৮৮২৯৫৬–এ (অফিস চলাকালে) যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

বাতিল হওয়া আবেদনকারীদের তালিকা দেখুন এখানে

